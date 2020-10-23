Мать показала фото девочки с «пятном Бэтмена» на лице после операции

https://static.news.ru/photo/d3fd59f0-1541-11eb-8426-fa163e074e61_660.jpg Фото: luna.love.hope/instagram.com

Маленькая американка с родимым пятном на лице Луна Феннер перенесла очередную операцию в России. Фото девочки после проведения операции показала её мать Каролина.

Малышка появилась на свет с покрывшим почти всё лицо меланоцитарным невусом, напоминающим маску известного героя американских комиксов и фильмов. Мама ребёнка приняла удивившее многих решение лечить её в России. Она рассказывала, что врачи из США были готовы избавить девочку от этой проблемы за 80 операций, общая стоимость которых составила бы $400 тысяч. Однако краснодарские медики предложили более щадящий метод, не предполагающий хирургического вмешательства.

Прошлой осенью Луна вместе с мамой прилетела в Россию и начала лечение в Краснодаре. Медики отмечали, что ребёнок абсолютно здоров, однако существует риск, что родимое пятно может перерасти в меланому. Сейчас облик девочки постепенно меняется, а её мама не может нарадоваться.

Многие спрашивают: почему Россия? Вот и ответ! Потому что уже через два часа после операции она смеётся и танцует в ванной. Потому что она никогда не плачет от боли. Потому что вместо пяти лет хирургии здесь не прошло и полутора лет. Потому что результаты превышают наши ожидания и улучшаются с каждым днём, — написала женщина в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что успешно перенёс операцию Станислав Черчесов — младший — сын главного тренера сборной России по футболу. Он получил тяжёлую травму в матче за «Олимп-Долгопрудный», его доставили в больницу с сотрясением мозга и с переломом челюсти.