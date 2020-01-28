Мать Наамы Иссахар, осуждённой в РФ за контрабанду и хранение наркотиков, приехала в колонию в Подмосковье, где отбывает наказание её дочь.
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Израильтянку задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд 11 октября признал её виновной. За контрабанду и незаконное хранение наркотиков ей было назначено 7,5 года колонии общего режима. Осуждённая заявляет, что наркотики кто-то подложил в её багаж. Свою вину она признала частично.
Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал рекомендацию областной комиссии о помиловании израильтянки. Документ был незамедлительно отправлен в администрацию президента.
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