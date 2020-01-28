https://static.news.ru/photo/7bdec20a-41d8-11ea-b11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Мать Наамы Иссахар, осуждённой в РФ за контрабанду и хранение наркотиков, приехала в колонию в Подмосковье, где отбывает наказание её дочь.

Как сообщает РИА Новости, она зашла в комнату ожидания и приёма передач для заключённых. Никаких своих ожиданий она не озвучивала.

Израильтянку задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд 11 октября признал её виновной. За контрабанду и незаконное хранение наркотиков ей было назначено 7,5 года колонии общего режима. Осуждённая заявляет, что наркотики кто-то подложил в её багаж. Свою вину она признала частично.

Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал рекомендацию областной комиссии о помиловании израильтянки. Документ был незамедлительно отправлен в администрацию президента.