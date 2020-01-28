https://static.news.ru/photo/9a5bad08-419f-11ea-b0d9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал рекомендацию областной комиссии о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в РФ за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщили в аппарате подмосковного правительства.

Воробьёв подписал заключение комиссии, рекомендовавшей помиловать израильтянку. Документ незамедлительно отправлен в администрацию президента, — сообщил источник «Интерфакса».

Израильтянку задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд 11 октября признал её виновной. За контрабанду и незаконное хранение наркотиков ей было назначено 7,5 года колонии общего режима. Осуждённая заявляет, что наркотики кто-то подложил в её багаж.

Как ранее писал NEWS.ru, осуждённая в России 25-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар частично признала свою вину.