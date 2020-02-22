https://static.news.ru/photo/785d61ae-55ec-11ea-abd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giulio Lapone/ZUMAPRESS.com

Шведская экоактивистка столкнулась в детстве с проблемами со здоровьем и буллингом со стороны одноклассников, об этом написала в своей книге мать Греты, оперная певица Малена Эрнман.

Биографическое произведение называется "Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе», с отрывками из него уже ознакомились журналисты издания Guardian. В частности, Эрнман вспоминает как в возрасте 11 лет её дочь почти ничего не ела, потеряла вес, практически не разговаривала, а в школе её начали обижать другие дети.

Она медленно исчезала в какой-то темноте. Она перестала играть на пианино. Она перестала разговаривать. И она перестала есть, - пишет о непростых для семьи временах мать.

Позднее у подростка диагностировали высокофункциональный аутизм (в книге мать пишет о синдроме Аспергера) и обсессивно-компульсивное расстройство. Эти особенности психики приводят к затруднениям в общении с другими людьми. В травле Эрнман винит администрацию школы, которая не проявила к девочке сочувствия и сочла Грету виноватой в сложившейся ситуации.

Когда летом 2018 года Тунберг начала свою первую забастовку, встав с плакатом перед офисом премьер-министра Швеции, к ней присоединились другие активисты. Отец уговаривал девочку пойти домой, полагая, что происходящее может нанести урон её эмоциональному состоянию, но она отказывалась. Один из принимавших участие в акции участие членов Greenpeace предложил девочке коробочку тайской веганской лапши и она съела её. Так активизм помог подростку справиться с расстройством пищевого поведения, говорится в книге.

Как писал NEWS.ru ранее, медиакомпания Би-би-си заявила о планах создать сериал о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Проект будет посвящён рассказу о её взрослении. Студия BBC Studios сделала заявление во время презентации в Ливерпуле. В настоящее время неизвестно, какое название получит сериал и сколько в него войдёт эпизодов.