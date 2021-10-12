Мать 9-летней студентки МГУ возмутилась обсуждением секса на занятиях

Мать 9-летней Алисы, которая учится в МГУ на психологическом факультете, заявила, что данная программа не подходит детям из-за того, что на занятиях обсуждают тему секса. В частности, женщину возмутило, что преподаватели обсуждали пациентку Зигмунда Фрейда, которая испытывала сексуальное возбуждение, когда её бил отец. Об этом пишет «Комсомольская правда».

На лекциях по психологии обсуждали насильников, самоубийства, эдипов комплекс, пациентку Фрейда, которая испытывала сексуальное возбуждение, когда её бил отец. А анатомия и физиология ЦНС (центральной нервной системы) даже взрослых девиц в транс вгоняет, — поделилась женщина.

Мать вундеркинда также рассказала про случай, когда в начале учебного года один из профессоров пошутил, что изображения голых людей в учебниках в следующем году «придётся прикрывать фиговым листочком».

Ранее ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что девятилетнюю студентку Алису Теплякову не планируют отчислять. При этом глава вуза отметил, что на факультете относятся к девочке положительно. По словам отца Алисы, некоторые преподаватели угрожали юной студентке отчислением за непосещаемость. Ранее он рассказал, что ребёнок уже освоил программу первого семестра.