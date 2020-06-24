Массовая вечеринка прошла на улице в Петербурге

https://static.news.ru/photo/f1b9b92c-b617-11ea-916f-fa163e074e61_660.jpg Фото: piter/vk.com

В Санкт-Петербурге рядом с Дворцовой площадью прошла массовая вечеринка под открытым небом.

По данным издания «Подъём», около ста человек устроили танцы под музыку уличных артистов. При этом в пресс-службе городского управления МВД сообщили, что информации о задержаниях участников вечеринки не поступало.

В минувшие выходные в Петербурге на улице Рубинштейна также прошла уличная вечеринка. В результате были задержаны более 20 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,2 млн человек по всему миру, более 477 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,6 млн человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что обнадёживаться пока рано, так как риск, связанный с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), в РФ по-прежнему сохраняется. Ранее в Минздраве назвали условие для вымирания коронавируса в РФ. Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, наличие иммунитета к COVID-19 более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи. Он также отметил, что популяционный иммунитет к инфекции у россиян ещё не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается.

Ранее NEWS.ru писал о том, что молодые люди устроили вечеринку на Кузнецком мосту в центре столицы. Никто не соблюдал социальную дистанцию и не использовал средства индивидуальной защиты. Мероприятие прошло перед рестораном Ketch Up. На нём присутствовал приглашённый диджей. Вечеринка закончилась после прибытия сотрудников полиции.