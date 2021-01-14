Массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в РФ с 18 января

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Филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow в Международном медицинском кластере «Сколково», который мог получить возможность ставить прививки от коронавируса незарегистрированной в России вакциной от Pfizer, прекратил переговоры с производителем препарата.

В ближайшее время «Хадасса Москва» планирует начать прививать своих пациентов вакциной «Спутник V», основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о...