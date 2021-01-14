Массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в РФ с 18 января

В России с 18 января начнётся массовая вакцинация от коронавируса, сообщила заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация, — сказала она.
Такое заявление чиновница сделала в ходе совещания с вирусологами и эпидемиологами,
Голикова добавила, что в настоящий момент на территории России зарегистрированы две вакцины от COVID-19, третья «на подходе».
Накануне соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Вакцинация в Москве началась 5 декабря. Список категорий граждан, кому рекомендовано пройти процедуру, постоянно расширялся.
Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им А. И. Евдокимова Сергей Бабак в беседе с NEWS.ru предположил последствия масштабной вакцинации населения России, которая начнётся со следующей недели. Как сообщил медик, всё зависит от двух факторов: вакцинации и ответа на неё иммунной системы, то есть насколько долго человек сможет не заразиться COVID-19.