Массовая драка с участием мигрантов произошла в Подмосковье

В подмосковном Одинцово произошла массовая драка с участием мигрантов. Видео с места событий появилось в сообществе «Типичное Одинцово» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам подписчиков, мигранты вечером 5 августа бегали с палками в районе улицы Северной, а некоторое время спустя начались погромы в строительных бараках у жилого комплекса «Одинбург».

В стычке участвовали несколько десятков человек — выходцы из бывших республик СССР и приезжие из южных регионов России. Некоторые дерущиеся были вооружены ножами, сообщает телеканала РЕН ТВ.

Причины и обстоятельства драки выясняются. О пострадавших сведений нет.

Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге задержала 70 человек после массовой драки с участием мигрантов у гостиницы «Белые ночи» на проспекте Большевиков. Конфликт на бытовой почве возник между уроженцами Чечни и гражданами Таджикистана. В драке пострадали два человека, которые были госпитализированы с сотрясением мозга.