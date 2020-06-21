Массовая драка из-за девушки произошла в Норильске

https://static.news.ru/photo/f07ab0a4-b39a-11ea-b57c-fa163e074e61_660.jpg Фото: norilsk_112/instagram.com

Полицейские в Норильске выясняют обстоятельства массовой драки, которая произошла на одной из улиц города. В столкновении участвовали несколько десятков человек.

Инцидент произошёл вечером 20 июня, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Красноярскому краю.

На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. <...> Полицейские пресекли противоправные действия граждан и доставили участников конфликта в отдел полиции, — сказано в сообщении.

Количество участников конфликта не уточняется. Однако, как рассказали в социальных сетях очевидцы, как только приехала полиция, участники драки начали разбегаться. По данным Newslab, несколько человек впоследствии обратились за медицинской помощью.

В соцсетях появились предположения, что противоборствующими сторонами были выходцы из Азербайджана и Дагестана, однако в полиции информацию о национальной подоплёке конфликта не подтвердили. Там подчеркнули, что драка произошла на бытовой почве.

По некоторым данным, изначально участниками конфликта стали молодой человек, который пытался завязать отношения с девушкой, и её брат.

Ранее в Новороссийске, как писал NEWS.ru, массовую драку устроили строители, трудившиеся на возведении жилого комплекса. По словам очевидцев, конфликтовавшие мужчины использовали в драке камни, палки и бутылки.