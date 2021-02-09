«Маша — предательница!»: Соседов призвал выгнать Максакову из России

https://static.news.ru/photo/6182526c-6b5a-11eb-963e-96000091f725_660.jpg Мария Максакова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов пребывает в большом недоумении от тёплого приёма, оказанного Марии Максаковой в России. Он считает, что оперную диву надо навсегда выгнать из страны, а не рекламировать её на всяких ток-шоу.

Соседов напомнил, что Максакова вылила огромное количество грязи на страну, которая является для неё родиной. И при этом ей ещё дают эфиры на телевидении.

Маша — предательница, с неё надо три шкуры содрать, а не эфиры на телевидении давать! Чем она заслужила выступление на федеральных каналах? Как певица она средняя, таких у нас тысячи. Её уровень — уровень музыкального училища. Ей ещё учиться и учиться, чтобы стать хорошей артисткой, — аргументировал музыкальный критик в интервью «Собеседнику».

При этом, возмущается эксперт, Максаковой вообще не задают вопросы о том, раскаивается ли она в своих поступках.

Мария Максакова в 2016 году уехала вместе с мужем Денисом Вороненковым из России. На тот момент политик уже был под следствием за рейдерский захват здания в Москве и нашёл убежище на Украине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова улетела из России в Киев. Об отъезде оперной дивы сообщила модный дизайнер Аника Керимова.