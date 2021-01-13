Навального объявили в федеральный розыск

https://static.news.ru/photo/96d28204-55d7-11eb-a443-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: vk.com/navalny

Федеральная служба исполнения наказаний объявила политика Алексея Навального в розыск в России. В документах ведомства говорится, что его сотрудники не смогли установить местонахождение оппозиционера.

Соответствующее постановление ФСИН опубликовало издание Mash. Документ датируется 29 декабря 2020 года. При этом официально о розыске объявлено не было.

Журналисты сообщили, что политик не отмечался у силовиков, чего требует статус условно осуждённого, а также направил только одно уведомление о выезде за границу для лечения через некоторые время после выхода из комы.

Накануне Навальный сообщил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». В этой связи ему и его адвокату направили требование о необходимости явки в инспекцию.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в ответ на это напомнила, что политик находится в Германии и не может прибыть в московскую уголовную инспекцию утром 29 декабря. Она уверена, что в ведомстве пытаются «запрыгнуть в последний вагон», чтобы потребовать заменить условный срок реальным, так как испытательный срок по делу «Ив Роше» у оппозиционера заканчивается 30 декабря.

14 декабря Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году. Новое уголовное дело против себя Навальный назвал «путинской истерикой» и ожидаемым преследованием российских властей за разоблачение попытки его убийства