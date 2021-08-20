Маркетолог рассказала, как наиболее выгодно одевать детей в школу

Маркетолог и кандидат экономических наук Елена Пономарёва в беседе с NEWS.ru рассказала, как родителям наиболее выгодно приобрести школьную одежду для детей к первому сентября.

Если школа не требует какой-то определённой одежды из конкретного магазина или ателье, то стоит задуматься о том, как быстро ребёнок вырастет из только что приобретённой одежды, — заявила Пономарёва.

По её мнению, если отпрыск растёт по 5 см за один семестр, то имеет смысл подобрать подходящие вещи на «Авито», а когда ребёнок будет расти медленнее — подобрать что-то, например, на маркетплейсах. Также она поделилась парой лайфхаков о том, как правильно пользоваться маркетплейсами при выборе товаров для ребёнка. Так, например, она советует прибегнуть к небольшой психологической уловке и поторговаться с ребёнком за некоторые позиции.

После того как отпрыск добавит в корзину все понравившиеся ему товары, стоит попробовать уговорить его выбрать что-то похожее, но по более привлекательной цене: на маркетплейсах есть для этого специальный раздел «похожие товары». Также не стоит забывать и о том, что между такими крупными интернет-магазинами, как Wildberries и Ozon непрерывно идёт конкуренция за покупателей, так что Пономарёва советует не лениться проверять те же самые товары на другом маркетплейсе, возможно там их можно будет приобрести по более низкой цене.

Ранее Пономарёва дала родителям семь советов о том, как наиболее выгодно подготовить ребёнка к школе.