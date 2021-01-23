Мария Захарова рассказала о звонке с просьбой о помощи с Пушкинской площади

https://static.news.ru/photo/8629ceae-5d74-11eb-b708-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой поступила просьба от оказавшегося на несанкционированном митинге в центре столицы неизвестного. Некий человек позвонил ей и рассказал, что его незаконно задержали на Пушкинской площади, когда он «шёл по делам». Он решил обратился к дипломату, призвав её разобраться и поспособствовать его освобождению. Об этом рассказала сама Захарова в Facebook.

Мужчина напомнил представителю МИД РФ, что «когда-то она ему уже помогала», и решил, что в этот раз она тоже «по блату» выручит его из беды.

Меня незаконно задержали. — Где? — На Пушкинской. — А что Вы там делали? — По делам пошёл. — На несанкционированный митинг? — Ну, это... по делам пошёл, — привела диалог Захарова.

Мужчина попросил сказать, чтобы его права соблюдали. В ответ на это Захарова пояснила, что для соблюдения прав нужно не нарушать закон. Просьбу помочь с освобождением Захарова отклонила, пояснив, что «разберутся и тогда отпустят».

На Пушкинской площади в центре Москвы, где проходит несанкционированный митинг в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, начались задержания участников. Одним из первых оказался блогер и фотограф Илья Варламов.

Всего в разных городах на акциях в поддержку Навального задержали 237 человек, сообщал NEWS.ru.