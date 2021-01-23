237 человек задержаны на несанкционированных акциях в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/759ba0aa-5d63-11eb-afc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

237 человек задержаны на несанкционированных акциях, которые проходят 23 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом свидетельствуют данные «ОВД-инфо».

Согласно им, больше всего человек задержали в Новосибирске — 56. На втором месте Хабаровск, где на митингах были пойманы 28 человек, а следом за ним Владивосток (27 человек).

По 13 человек остановили в Южно-Сахалинске и Иркутске, 12 протестующих полицейские схватили в Благовещенске. В Москве задержано четыре человека, а в Санкт-Петербурге — три человека.

23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Ранее NEWS.ru писал, что в московском Главном управлении Министерства внутренних дел предупредили в преддверии 23 января, что за участие в несанкционированных акциях протеста и митингах участники несут административную ответственность.