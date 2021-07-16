Мария Захарова раскритиковала смайлик с беременным мужчиной
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:17, 16 июля 2021
Мария ЗахароваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Twitter в пропаганде «новой нормальности». Так она оценила появление эмодзи с беременным мужчиной в пресс-релизе социальной сети.
У кого-то ещё есть сомнения, в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности? Изничтожение понятий семьи и брака, а в целом добродетели и порока, добра и зла. Идёт глобальная подмена понятий. Как уцелеть в этом обмане мирового масштаба? — написала она в своём Telegram-канале.
Выходом Захарова назвала отстаивание традиционных ценностей. Она также заметила, что либеральные активисты тему проигнорируют, не будет ни возмущений, ни криков.
Ранее Мария Захарова указала на двойные стандарты в толковании Советом Европы института брака. Она обратила внимание на установку трактовать брак как моногамный союз.