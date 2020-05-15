Мантуров призвал не спешить с выводами об аппаратах ИВЛ после пожаров

https://static.news.ru/photo/705cdc4e-96b7-11ea-b0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает не делать скоропалительных выводов о качестве аппаратов искусственной вентиляции лёгких после пожаров в больницах. Все партии аппаратов ИВЛ на уральском заводе после инцидентов были проверены, чтобы исключить возможные проблемы.

9 мая в Москве произошёл пожар в больнице № 50 в Москве. ЧП случилось в отделении, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией. Очаг возгорания находился в палате интенсивной терапии на первом этаже. На месте ЧП нашли тело женщины, которая, предположительно, была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание.

Похожее ЧП произошло 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Очаг возгорания находился в отделении реанимации. Погибли пять пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ. Причины случившегося устанавливаются. Среди версий — короткое замыкание, неисправность, перегрузка и неправильная эксплуатация.

Оборудование ИВЛ, используемое в обеих клиниках, было изготовлено на Уральском приборостроительном заводе. Ранее NEWS.ru писал, что следователи начали проверку на этом предприятии.