СКР проверяет уральский завод, где произвели загоревшиеся аппараты ИВЛ

https://static.news.ru/photo/dd2213f2-9604-11ea-afea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи начали проверку на Уральском приборостроительном заводе, который входит в Концерн радиоэлектронных технологий (КРЭТ). Там были произведены загоревшиеся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до её завершения мы воздержимся от комментариев, — заявили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» Уральский приборостроительный завод поставляет на рынок с 2012 года. По словам представителей КРЭТ, аппараты, использовавшиеся в петербургской и московской больницах, прошли тестирование под высокой нагрузкой, и специалисты не выявили к ним никаких нареканий.

Как писал NEWS.ru, журналисты «Московского комсомольца» провели расследование и выяснили, что сгоревшие аппараты ИВЛ «Авента-М» собирают в России, а комплектующие для них закупают, вероятно, у китайских производителей. Единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений с марта 2020 года назначен КРЭТ — концерн Ростеха. То, что Уральский приборостроительный завод собирает аппараты ИВЛ «Авента-М» из комплектующих, закупленных у других производителей, следует из данных на сайте госзакупок.

Росздравнадзор приостановил на территории РФ обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля. Эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где недавно произошли пожары и погибли в общей сложности шесть пациентов.