Стало известно, что комплектующие для «Авента-М» могут производить в КНР

https://static.news.ru/photo/1565d752-9584-11ea-a579-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com

Журналисты провели расследование и выяснили, что сгоревшие аппараты ИВЛ «Авента-М» собирают в России, а комплектующие для них закупают, вероятно, у китайских производителей.

Производителем этих аппаратов числится Уральский приборостроительный завод. Но, судя по сведениям сайта госзакупок, на заводе их только собирают из комплектующих. А производятся они, по всей видимости, в Китае, — сообщили на портале «Московский комсомолец».

Единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений с марта 2020 года назначен КРЭТ — концерн Ростеха «Радиоэлектронные технологии».

Отмечается, что неисправность присутствует только в аппаратах, которые были закуплены в апреле 2020 года.

Уральский приборостроительный завод собирает аппараты ИВЛ «Авента-М» из комплектующих, закупленных у других производителей. Такая информация следует из данных на сайте госзакупок.

Также на сайте госзакупок, помимо комплектующих, указаны услуги доставки деталей для аппаратов, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее NEWS.ru писал, что Росздравнадзор приостановил на территории РФ обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля. Эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где недавно произошли пожары.