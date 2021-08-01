Мантуров объяснил сложности со снабжением регионов кислородом

Критика о нехватке медицинского кислорода в стране сама по себе несправедлива. Его дефицит в отдельных регионах связан с определёнными логистическими сложностями. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью телеканалу РБК.

Министр отметил, что в штатной ситуации в России производится кислорода с избытком — порядка двух тысяч тонн как в жидком, так и в газообразном состоянии. Однако производители в основном находятся в центральной части страны. В связи с этим доставка кислорода, например, на Дальний Восток имеет некоторые сложности. Они преодолеваются путём введения в транспортный оборот цистерн, предоставленных Минобороны.

По словам Мантурова, логично закупать кислород в соседних странах в случаях, когда зарубежный производитель расположен к региону, где есть нехватка, ближе, чем отечественный.

Он добавил, что в настоящее время дважды в сутки отрабатывается каждым регионом потребность в кислороде. Туда, где есть потребность, кислород доставляется из соседних регионов с учётом эпидемиологической обстановки.

Это живой процесс, которым мы занимаемся каждый день, — сказал министр.

Отвечая на вопрос о причинах введения маркировки антисептиков, Мантуров пояснил, что это делается для защиты добросовестных производителей и покупателей. Он заверил, что к удорожанию данной продукции эта мера не приведёт.

Ранее глава Минпромторга заявил, что в середине июля число регионов, испытывающих острый дефицит медицинского кислорода, сократилось с девяти до пяти. Для наращивания запасов в южных регионах было закуплено 100 тонн технического кислорода в Казахстане. В северные районы направляется кислород, получаемый из Финляндии.