«Маменькин сынок»: Навальная не приняла извинения Лебедева

https://static.news.ru/photo/aa296094-7999-11eb-9110-96000091f725_660.jpg Юлия Навальная Фото: facebook.com/yulia.navalnaya

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия не приняла извинения дизайнера Артемия Лебедева, который опубликовал фейковые документы, якобы подтверждающие её немецкое гражданство.

Тут Артемий Лебедев «извинился» предо мной где-то. Раз уж приличные СМИ докатилась до того, что перепечатывают извинения этого фрика, я отвечу. Артемий, извинений ваших я не принимаю, — написала она в Instagram.

Навальная уверена, что он принёс извинения не из-за того, что он человек чести («это какой-то оксюморон, где честь, а где Артемий Лебедев»), а потому, что он трус, который боится ответственности за публикацию поддельных документов. Она отметила, что дизайнер не стал удалять пост с ложной информацией, так как хочет его дальнейшего распространения.

Вам очень хочется быть классным троллем, но на деле вы великовозрастный маменькин сынок, который считает, что все в восторге от его зелёных волос. Не все, — подчеркнула она.

Она добавила, что Лебедев соврал, даже когда извинялся перед ней.

Вы умудрились солгать даже в своём извинении, заявив, что опубликовали этот фейк потому, что я «выбрала путь публичности». Но на самом деле вы опубликовали его, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит, можно атаковать жену. Не льстите себе, нет у вас чести и не было, — заключила она.

Накануне Лебедев попросил прощения у Навальной за публикацию фейкового поста. Он опубликовал фото немецкого удостоверения личности, на которое монтажом добавлено изображение Навальной, взятое из интервью журналу «Афиша». Фотография содержала ещё ряд неточностей, среди которых указание на немецкую национальность женщины и неверное написание её фамилии. Лебедев сопроводил пост текстом «„Медуза“, прокомментируй». Через некоторое время дизайнер сам признался, что фотография была фейком.

Фейковый пост Лебедева вызвал волну насмешек в Сети. В частности, комик Данила Поперечный в шутку заявил, что дизайнер, обвиняющий Юлию Навальную в том, что у неё якобы есть немецкое гражданство, на самом деле сам является гражданином Германии. Более того — он зафотошопил свой документ, чтобы подставить Юлию. При этом он приложил к посту фотографию, в которой фотография на «документе» заменена на снимок самого Лебедева, а также использованы его данные. Позднее он разместил новый пост, в котором назвал прежний снимок фейком и опубликовал «настоящие документы Артемия», на которых фотография Лебедева заменена на снимок петуха, писал NEWS.ru.