Малышева рассказала, как вычислить диабет по пяткам Малышева заявила, что трещины на пятках свидетельствуют о диабете

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Трещины на пятках являются симптомом сахарного диабета, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при этом заболевании происходят атрофические изменения тканей, кожа теряет эластичность и трескается.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что обычно трещины на пятках не болят, однако кровоточат и выглядят глубокими. Это происходит из-за поражения нервов из-за диабета.

Существование трещины говорит об атрофических изменениях тканей стопы, в данном случае пятки. Когда чаще всего это бывает? При сахарном диабете. Почему она не болит, несмотря на то что она глубокая и кровоточит? Потому что повреждены нервы, — сказал врач.

Малышева подчеркнула, что при появлении трещин на пятках обязательно нужно обратиться к врачу и проверить уровень сахара, даже если нет других симптомов диабета.

Ранее врач-эндокринолог Марина Максимова рассказала, что при диабете из-за избытка сахара в крови стенки кровеносных сосудов истончаются и повреждаются, что приводит к онемению и некрозам тканей. По ее словам, чтобы уменьшить гликирование клеток крови и тканей сосудов, нужно расходовать накопившуюся глюкозу с помощью физических нагрузок.