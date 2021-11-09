Малышева рассказала, как полнолуние и знак зодиака влияют на вакцинацию

В эфире программы «Жить Здорово» врач и телеведущая Елена Малышева обсудила влияние полнолуния и знаков зодиака на вакцинацию с ректором московской академии астрологии Михаилом Левиным. По словам эксперта, для вакцинации, как и для операций, неблагоприятны полнолуние, а также дни до и после этой даты. Видеозапись доступна на официальном канале программы в YouTube.

Нельзя делать прививку с 18 по 20 ноября, так как на эти дни выпадает полнолуние. Поскольку такие инфекционные заболевания под Нептуном прививку не надо делать, так как Луна делает конфликтный аспект с Нептуном. То есть, это с 21 по 28 ноября, остальное – индивидуально, - поделился Левин.

Тем не менее ведущая призвала людей прививаться в любой день, в который захочет человек. Подписчики в комментариях выразили своё недовольство тем, что для привлечения внимания к вакцинации создатели программы обратились к астрологам.

Ранее Малышева обвинила россиян в провале борьбы с коронавирусом. Она назвала позором тот факт, что Россия возглавила ежедневный рейтинг смертности по COVID-19. Она добавила, что каждый непривитый россиянин является своего рода «инкубатором», в котором развиваются новые штаммы коронавируса. Малышева также сказала, что эта ситуация её крайне разочаровывает.