Малышева рассказала дачникам, что делать при сорванной спине Малышева посоветовала дачникам использовать лед при сорванной спине

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Использование льда и обезболивающих препаратов может помочь дачникам, сорвавшим спину во время работы, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, эти средства помогают снять отеки и ослабить боль, облегчив ожидание скорой помощи.

Малышева подчеркнула, что со срывом спины сталкиваются многие дачники, однако далеко не все они знают, что он означает. По ее словам, срыв спины — это острая боль, которая может отдавать в ногу. Человек не может разогнуться, так как любые попытки выпрямить спину лишь усиливают боль.

Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов связывает это явление с образованием грыжи в позвоночнике. Она сдавливает нервы, а также вызывает мышечные спазмы. Кардиолог Герман Гандельман рекомендует дачникам, сорвавшим спину, лечь на твердую поверхность, например, на пол или на жесткую кровать. После этого к спине нужно приложить лед, способствующий устранению отеков, а затем принять любой обезболивающий препарат из домашней аптечки и вызвать скорую.

Ранее Малышева рассказала, как меняется иммунная система человека с возрастом. По ее словам, она постепенно ослабевает, что повышает риск развития потенциально опасных заболеваний. Однако ее можно сохранить с помощью вакцинации и приема препаратов с витамином D.