Малышева предупредила о неизлечимых последствиях коклюша Малышева предупредила об угрозе развития эмфиземы у взрослых при коклюше

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Коклюш — смертельно опасное заболевание, которое может приводить к неизлечимым последствиям у взрослых, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, коклюш вызывает тяжелый и продолжительный кашель, который в конечном счете может привести к развитию эмфиземы. Она является неизлечимым заболеванием. Тем не менее своевременное обращение к врачу и быстрое начало терапии противодействуют ее развитию.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что коклюш является тяжелейшей инфекцией, характеризующейся затяжным приступообразным кашлем. У некоторых пациентов приступы кашля приводят к рвоте. Коклюш не только представляет смертельную опасность, но и отличается высокой контагиозностью. Согласно результатам научных исследований, вероятность заражения микробом коклюша составляет 90% при наличии больного в окружении.

Продеус также объяснил, почему коклюш сопровождается частым кашлем. По его словам, патогенный микроб Bordetella pertussis раздражает рецепторы кашлевых центров и разрушает слизистую дыхательных путей. У взрослых пациентов кашель может сохраняться от четырех до шести месяцев без правильно лечения. Сейчас врачи применяют для лечения коклюша антибиотики. Своевременное лечение может помочь избежать развития неизлечимой эмфиземы, а также не допустить смерть зараженного микробом ребенка. Кроме того, важное значение для защиты детей от коклюша представляет вакцинация.

Малышева ранее рассказала, чем опасен новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название «пирола». Он оказался самым заразным из всех видов коронавируса. Однако он не отличается повышенной летальностью, поэтому он не так опасен, как первые штаммы.