https://static.news.ru/photo/d927ce14-28b7-11ea-b64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Телеведущая Елена Малышева рассказала, как быстро избавиться от насморка и привести себя в норму перед корпоративом.

По словам врача, первым делом необходимо промыть нос с помощью специальных капель или спрея. Это необходимо, чтобы убрать микробов со стенок дыхательных проходов. Эти средства помогут избавиться от первых симптомов заболевания за три часа.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Малышева перечислила длинный список заболеваний, которые грозят офисным работникам, и дала советы, как обезопасить себя.