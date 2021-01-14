«Поводов для паники нет»: Малышева оценила британский штамм коронавируса

Так называемый британский штамм коронавируса не отличается от китайского в плане воздействия на организм человека. Об этом рассказала доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.
В комментарии к одной из своих публикаций в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков, Малышева
За последнее время произошло очень много мутаций коронавируса. Ни одна из них, включая британскую, не изменила течение болезни, не сделала её более тяжёлой, — подчеркнула Малышева.
Она добавила, что британского штамма не стоит опасаться ещё и потому, что современные вакцины действуют против всех типов мутаций COVID-19, включая и эту.
Любые рассуждения, нагнетающие обстановку, уверена теледоктор, имеют место для «создания тревожно-панического настроения в мире» и не имеют отношения к медицине.
Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.
Впрочем, это не единственная разновидность инфекции. Есть ещё южноафриканский, японский, бразильский штаммы и ряд других. Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что более заразная версия коронавируса может спровоцировать новую пандемию, писал NEWS.ru.