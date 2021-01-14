«Поводов для паники нет»: Малышева оценила британский штамм коронавируса

https://static.news.ru/photo/7aed896c-5749-11eb-9ae8-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Так называемый британский штамм коронавируса не отличается от китайского в плане воздействия на организм человека. Об этом рассказала доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.

В комментарии к одной из своих публикаций в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков, Малышева отметила , что «с медицинской точки зрения поводов для паники нет вообще».

За последнее время произошло очень много мутаций коронавируса. Ни одна из них, включая британскую, не изменила течение болезни, не сделала её более тяжёлой, — подчеркнула Малышева.

Она добавила, что британского штамма не стоит опасаться ещё и потому, что современные вакцины действуют против всех типов мутаций COVID-19, включая и эту.

Любые рассуждения, нагнетающие обстановку, уверена теледоктор, имеют место для «создания тревожно-панического настроения в мире» и не имеют отношения к медицине.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.

Впрочем, это не единственная разновидность инфекции. Есть ещё южноафриканский, японский, бразильский штаммы и ряд других. Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что более заразная версия коронавируса может спровоцировать новую пандемию, писал NEWS.ru.