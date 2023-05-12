Малышева объяснила, чем опасна лечебная минеральная вода Малышева заявила, что минеральная вода противопоказана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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Минеральная вода, которая считается лечебной, противопоказана гипертоникам и людям с сердечной недостаточностью, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при употреблении такой воды стенки сосудов отекают и давление сильно повышается.

Врач-кардиолог Герман Гандельман объяснил, что минеральная вода — это раствор солей.

Когда соли поступают в организм, она задерживается, стенки сосудов отекают и тем самым увеличивается артериальное давление. Каждое лето, когда наши люди выезжают на курорты и пьют минеральную воду, артериальное давление выходит из-под контроля, сердечная недостаточность ухудшается. Поэтому пейте обычную воду, — сказал врач.

Малышева уточнила, что соленая вода запрещена людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и может быть полезна только марафонцам, которым необходимо задерживать воду в организме.

Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн объяснил, что в жару необходимо пить воду, чтобы не допустить обезвоживания организма. Ряд СМИ сообщали, что в некоторых регионах России предстоящее лето будет аномально жарким — температура воздуха будет прогреваться до плюс 40 градусов.