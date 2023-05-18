Малышева назвала признак общения ребенка с педофилом Малышева: ставший жертвой педофила ребенок может писать порнографические рассказы

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Написание ребенком порнографических рассказов может быть свидетельством его общения с педофилом, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что часто дети не знакомы со специфической лексикой и не имеют представления о сексе, поэтому узнать о подобных вещах они могут от более взрослого человека.

Малышева рассказала это на примере порнографического рассказа девятилетней школьницы. Врач Герман Гандельман уточнил, что с девочкой мог связаться педофил, который «просвещал» ребенка.

Во время интернета и доступности информации с этой девочкой, вполне возможно, связался педофил. А это может быть опасно. Таким образом он пытается распространить эту информацию в классе, — сказал врач.

Психиатр Лев Пережогин добавил, что если героями порнографических рассказов являются одни и те же люди, в том числе дети, вероятно, ребенок подвергается травле и издевательствам. Врач объяснил, что такими рассказами дети могут мстить обидчикам.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин сказал, что травля и буллинг в российских школах являются основными причинами шутинга. Эксперт подчеркнул, что учителя не обращают внимания на ситуации, когда кого-то из учеников угнетают. По его словам, если бы люди не поощряли тех, кто бьет беззащитных, таких трагедий, как стрельба в Ижевске и Керчи, не было бы.