Психолог назвал причины школьного шутинга Психолог Рощин назвал травлю и буллинг главными причинами школьного шутинга

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Травля и буллинг в российских школах являются основными причинами школьного шутинга, заявил социальный психолог Алексей Рощин. Эксперт подчеркнул, что учителя не обращают внимание на ситуации, когда кого-то из учеников угнетают. По его словам, если бы люди не поощряли тех, кто бьет беззащитных, трагедий, наподобие стрельбы в Ижевске и Керчи, не было бы, сообщалось в СМИ.

Пример керченского стрелка говорит о том, что школьные обиды способны оставаться на всю жизнь. <...> У нас серьезные баги в системе школьного образования: процветает буллинг, на который учителя, заваленные по самые брови бумагами да показателями, не обращают внимание. <...> Если бы люди не поощряли тех, кто бьет беззащитных, печальных историй не было бы вовсе, — заявил психолог.

Также Рощин подчеркнул, что в России в целом сейчас нагнетается нетерпимость, в результате люди со слабой психикой не выдерживают.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, житель этого города Артем Казанцев. Расстреляв школьников и учителей, он покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из них 21 — школьники. Часть пострадавших решили перевезти в Москву спецбортом МЧС.

4 октября в городе Междуреченске Кемеровской области задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детского сада. Информация о нахождении вооруженного и, предположительно, пьяного мужчины у школы № 26 и детского сада «Ромашка» появилась сначала в соцсетях, а затем поступила в полицию. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов на место происшествия мужчина успел сделать несколько выстрелов.