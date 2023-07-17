Малышева научила плавать в бассейне без риска для здоровья Малышева: очки для плавания помогут спасти глаза от хлорки в бассейне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Плавание в бассейне может привести к поражению роговицы из-за хлорированной воды, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что избежать проблем с глазами можно при ношении специальных очков для плавания.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что хлорированная вода разрушает защитную оболочку глаз, из-за чего могут обостриться глазные заболевания, особенно синдром сухого глаза.

Хлорка — это реагент, это вещество, которое разрушает и раздражает нашу слизистую оболочку глаз под названием конъюнктива и разрушает слезную пленку, которая расположена на поверхности роговицы. <...> Поэтому нужно ограничить количество попадающей жидкости из бассейна в глазную полость, — сказал Коновалов.

Ранее врач-офтальмолог Валентина Меркулова рассказала, что солнцезащитные очки помогают снизить риск развития рака. Эксперт подчеркнула, что их следует носить в любую погоду и любое время года, чтобы защитить глаза и кожу вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей.