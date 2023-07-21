Малышева научила нырять без риска сломать шею Малышева рассказала, что ныряльщики могут получить разрыв внутренних органов и сломать шею

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Прыгать в воду с высоты опасно для жизни и здоровья, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что можно удариться головой о воду и сломать шейный позвонок или получить разрыв внутренних органов.

Человек прыгнул, руки сложил, и он летит головой вниз. Иногда думаешь, как же он головой ударится, если руки впереди. Он мог лететь головой вниз, и руки в воде разойдутся и человек головой ударится о дно. <...> Это удар в плечи, он довольно сильный. <...> И разрывы внутренних органов, это нокаут, — сказала Малышева.

Чемпион России Роман Измайлов рассказал, что неправильно складывать вытянутые ладони — надо пробить брешь в поверхностном натяжении воды плоскостью ладони. Тогда образуется воздушный мешок, куда нужно войти всем телом. В этом случае вода сомкнется над ныряльщиком и не будет его выталкивать.

Кроме того, спортсмен подчеркнул, что нельзя прыгать в воду с большой высоты, так как есть риск, что дно окажется намного ближе, чем кажется, или оно само будет неровное. Также не стоит прыгать с большой высоты непрофессионалам, не прошедшим специальную подготовку.

Ранее врач скорой помощи Елена Нечаева рассказала, что утонувшего человека можно спасти в 90% случаев, если время его пребывания под водой не превышает одной минуты.