Малышева научила есть жирные продукты и не толстеть Малышева объяснила, что обезжиренный творог в два раза хуже для фигуры, чем классический

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Обезжиренный творог в два раза хуже для фигуры, чем классический, с 9% жира, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что в обезжиренных продуктах больше углеводов. Именно они способствуют выработке инсулина, который запасает жир в организме.

Телеведущая добавила, что инсулин также убирает глюкозу из крови, из-за чего повышается аппетит.

В обезжиренном [твороге] углеводов 3,3 грамма, а в классическом 9-процентном — 1,5 гамма углеводов, то есть в два раза меньше. Значит, риски пиков инсулина, а следовательно, отложения жира, как ни странно, в 9-процентном твороге будут в два раза ниже, чем в обезжиренном. Когда мы выбираем продукты для снижения веса, в целом мы должны ориентироваться на углеводы, — сказала Малышева.

Кроме того, телеведущая напомнила, что для эффективного похудения нужно следить за количеством съеденных за день калорий.

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