Малина и Люцифер: в Москве назвали самые необычные имена новорождённых

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Жители столицы в 2020 году часто называли новорождённых оригинальными именами, сообщили в пресс-службе городского комплекса социального развития.

Согласно данным департамента, с начала года в Москве было выдано более 100 тысяч документов для новорождённых. Среди женских имён пять раз встречалось Малина, по два раза — Радость и Мадонна, один — Россия. Родители мальчиков также проявляли фантазию — двух малышей назвали Космос и одного Люцифером.

Пять малышей были названы Гамлетами, ещё столько же получили имя Оливер, по одному маленькому москвичу назвали Властиславом, Володомиром, Драгославом, Пересветом и Феофаном, — говорится в сообщении.

Кроме того, встречались имена Олимпий, Олимпина, Олимпиада и Сталина. Популярностью пользовались и имена в честь времён года или месяцев: по три девочки назвали Весна и Августа, а одного мальчика Июллианом.

Не теряют востребованности греческие, латинские и древнеславянские имена. Так, в столице на свет появились семь Любав, четыре Агафии, по одной Агриппине и Любомиле. Среди мальчиков регистрировались Ярополки, Одиссеи, Ермолаи, Светозары, Елизары и Енисеи.

Встречались и двойные имена. Среди них Алиса-Василиса, Дейзи-Анастасия, Иванна София, Линда-Мария, Мартин-Павел, Никита Питер, Виктор Стефан, Дилан Саша, — отмечается в сообщении.

В текущем году новорождённых мальчиков оказалось больше, чем девочек — 51,5 и 48,5% соответственно. У 45% матерей это был первый ребёнок, у более 35% — второй, ещё около 15% детей родились третьими. Почти у 1,3 тысячи пар появились двойняшки, а у 18 — тройняшки. Рождаемость достигла пика, когда родилось более 36,5 тысячи детей, передаёт mos.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянам могут отказать в государственной регистрации рождения ребёнка или в изменении имени, если оно не соответствует традициями отечественной ономастики. Это происходит, когда имена состоят из какой-либо аббревиатуры.