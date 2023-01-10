Максима Галкина лишат некоторых наград в России Кемеровский губернатор Цивилев поддержал идею лишить Максима Галкина региональных наград

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал предложение лишить всех региональных наград артиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), об этом он написал в своем Telegram-канале. С соответствующей инициативой выступал Совет ветеранов. В 2004 году Галкину вручили медаль «За веру и добро», а в 2013-м — орден Почета Кузбасса.

Губернатор поддержал просьбу регионального Совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году. В Совете ветеранов Кузбасса считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, недостойна отечественных наград, — говорится в сообщении.

Ранее Галкин на своем концерте в Латвии обсмеял полученные им в России награды — за творческую и общественную деятельность. Он заявил, что никогда не одобрял получение артистами званий и премий. Это, считает артист, обрекает на зависимость от стороны, выдавшей награды.

Галкин в 2004 году был удостоен медали «За веру и добро», в 2006 году получил орден Дружбы. За деятельность по обеспечению интенсивного развития Кемеровской области артиста наградили орденом Почета Кузбасса. В 2017 году артист стал лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы» за шоу «Лучше всех!».