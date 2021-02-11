СМИ: Максим Топилин ушёл с поста главы Пенсионного фонда

https://static.news.ru/photo/bb906a64-6c77-11eb-8186-96000091f725_660.jpg Максим Топилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свою должность. Об этом журналистам сообщили три источника в федеральном правительстве.

По их словам, о своём уходе Топилин объявил сотрудникам фонда вечером 10 февраля. При этом он не озвучил имя своего преемника.

В пресс-службе ПФР не стали комментировать информацию об отставке. Официальных подтверждений ухода Топилина пока нет.

Согласно данным источника в фонде, сообщение об отставке связано с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса, — заявил он.

Другой источник утверждает, что Топилин не смог вписаться в команду текущего правительства, сообщает «Коммерсант».

Как писал NEWS.ru, ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что объединение лево-патриотических сил намерено вернуть прежний пенсионный возраст, а также добиться ликвидации ПФР. Политик считает, что нужно вернуться к солидарной пенсионной системе.