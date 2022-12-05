Максим Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом Суд в Москве оштрафовал Максима Каца за отсутствие маркировки иноагента

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Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал общественного и политического деятеля Максима Каца на 15 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Таким образом, он стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом, обратил внимание юрист, правозащитник Павел Чиков в Telegram. Сейчас Кац находится не в России.

Максим Кац стал первым оштрафованным физлицом-инагентом. Хорошевский суд Москвы признал блогера Максима Каца виновным в отсутствии маркировки физического лица — иностранного агента. Судья назначил штраф 15,000 рублей, — рассказал Чиков.

Он отметил, что поводом для возбуждения административного дела на Каца стали его публикации в Telegram и Youtube.

Сам Кац написал в Twitter: «Наш Хорошевский суд — самый быстрый суд в России».

Кац в июле был включен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках – Украина.

В октябре МВД объявило Каца в уголовный розыск. По какой именно статье он разыскивается, в ведомстве не уточняется. По данным источника Telegram-канала Varlamov News, Кац стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ.