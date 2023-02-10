«Макрон надул щечки»: европеист о лишении Путина ордена Почетного легиона Европеист Федоров: Макрон лицемерно надувает щечки, угрожая лишить Путина ордена Почетного легиона

Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон «лицемерно надувает щечки», планируя лишить российского лидера Владимира Путина высшей награды Пятой республики — ордена Почетного легиона, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, Макрон призывами нанести поражение России и заставить ее принять условия Киева постепенно опускается до уровня Польши и Прибалтики.

Макрон все больше скатывается на уровень откровенных русофобов Польши и Прибалтики. Недавно говорил, что нельзя унижать Россию, что надо учитывать ее интересы. Но в то же время призывает нанести России поражение и заставить ее принять условия Киева — оставить Херсонскую и Запорожскую области, ЛНР, ДНР и Крым. Теперь лицемерно надувает щечки и хочет лишить Путина ордена Почетного легиона. Ведет себя мелочно, — отметил Федоров.

По словам политолога, Макрон может совершить ошибочный и неприличный жест, учитывая, что «конфликт на Украине закончится, придется выстраивать отношения между странами».

Лидеры недружественных стран мельчают. Макрон не Ширак или Миттеран. СВО на Украине обнажила мелочность европейских лидеров, типа Макрона и Шольца. Такие мощные страны, лидеры Европы — Франция и Германия — говорили о независимом курсе, а оказались вассалами США, независимость ЕС от Вашингтона оказалась блефом. Короли Европы оказались голыми, — подытожил Федоров.

Кавалер Большого креста — это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил это звание в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака, став первым и единственным россиянином, удостоенным этого звания. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Макрон намерен лишить Путина этого ордена.

Ранее Макрон наградил орденом Почетного легиона президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в Париже. По его словам, награждение стало данью уважения Украине и ее народу, а также данью мужеству и целеустремленности самого Зеленского. Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции и может быть присужден только президентом за военные или гражданские заслуги.

Между тем депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что орден, врученный Зеленскому, унижает всю Францию, так как им награждают за проявленную отвагу в бою, за доблестную военную или гражданскую службу в мирных условиях. Зеленский же, по его словам, бросил Украину под ноги Западу и привел ее к хаосу.