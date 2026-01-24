Магония — украшение сада и секретный ингредиент блюд: чем хороша неприхотливая красавица

Мечтаете о растении, которое будет радовать глаз круглый год и при этом не потребует кропотливого ухода? Обратите внимание на магонию — вечнозеленый кустарник с глянцевой листвой, ароматными соцветиями и необычными сине‑сизыми ягодами. Это растение не только эффектно выглядит в саду, но и пригодится на кухне: из его плодов получаются оригинальные соусы и компоты.

Магония легко приспосабливается к суровым условиям: к зиме ее листья и стебли приобретают насыщенные красноватые оттенки. Куст практически не привлекает вредителей благодаря слегка колючим листочкам. Лучше высаживать магонию в тени, где на нее попадают утренние или вечерние лучи солнца — так удастся избежать ожогов. Весной растение наполняет сад ароматом с нотками ландыша, а после цветения формирует плоды. Для обильного урожая стоит посадить рядом еще один куст: магония — перекрестно опыляемое растение. Ягоды созревают в августе‑сентябре; их кисло‑сладкий вкус с легкой терпкостью особенно хорошо раскрывается в домашних заготовках. Размножать магонию просто: достаточно пригнуть веточку к земле или использовать зеленые черенки весной.

