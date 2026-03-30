30 марта 2026 в 12:13

Магнитные бури сегодня, 30 марта: что будет завтра, мигрени, головокружение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 30 марта 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как легче перенести бурю?

Будут ли магнитные бури 30 и 31 марта

В понедельник, 30 марта, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет преимущественно в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц с краткосрочным заходом в желтую зону между 06:00 и 09:00 мск. Онлайн-график демонстрирует, что предполагаемый всплеск геомагнитной активности не состоялся.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 14%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 56%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли четыре новые вспышки. Три из них относятся к классу C (слабые), одна — к наивысшему классу X. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,2.

«Новое выброшенное облако плазмы. <...> Исходя из космических снимков, основная масса вещества уходит вбок. Смещение <...> [от направления к Земле] составляет около 40 градусов — это не полностью „безопасный“ угол, и периферийные части облака газа могут задеть Землю», — отметили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 30 марта, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

Во вторник, 31 марта, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 43%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 17%. В течение суток Кр-индекс будет в зеленой зоне, около трех единиц.

Как легче перенести магнитную бурю

Во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия, заявил врач-кардиолог Юрий Конев. В таком случае в первую очередь следует выпить больше воды, подчеркнул специалист.

«Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови и, соответственно, повышается артериальное давление», — добавил Конев.

По словам врача-терапевта кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, во время магнитной бури внутренние настройки организма начинают претерпевать изменения. В таком случае дополнительная нагрузка может ухудшить самочувствие, усилить чувствительность человека к геомагнитным колебаниям. Поэтому, отметил медик, необходимо отказаться от интенсивной физической активности.

Метеозависимым людям в период геомагнитных возмущений нужен здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя, заявила врач-терапевт Анастасия Тимощенко. Она добавила, что спать следует не менее семи — девяти часов, это позволит легче перенести перепады давления.

«Отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — подчеркнула врач.

Кровожадная атака ВСУ на Кубань: что известно 30 марта, жертвы, тревога

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России

Наступление ВС России на Харьков 30 марта: войска в западне, лютые сбросы

Егор Зверев
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
