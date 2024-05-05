Магнитные бури 6–12 мая: что будет болеть больше всего, как пережить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следующая неделя, с 6 по 12 мая, окажется не самой простой для россиян с точки зрения геомагнитных возмущений. С одной стороны, ученые не ждут масштабных бурь, с другой — солнечная активность может подкинуть определенные сюрпризы. Как правильно пережить эти дни и к каким рекомендациям специалистов следует прислушаться — в материале NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь с 6 по 12 мая

Сейчас ученые не наблюдают на Солнце крупных солнечных пятен, так называемых центров активности, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Поэтому в ближайшие дни, на следующей неделе, крупные магнитные бури маловероятны. Тем не менее не надо забывать, что мы находимся в периоде солнечного максимума. На Солнце присутствуют солнечные пятна, и мы ежедневно регистрируем солнечные вспышки, хотя результаты большинства из них не достигают Земли», — пояснил Петрукович. При этом он признал, что исключить вероятность однодневных магнитных бурь на следующей неделе нельзя.

С прогнозом Петруковича согласны исследователи из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. По их прогнозам, в целом геомагнитный фон на следующей неделе окажется сравнительно спокойным, однако небольшие перепады могут регистрироваться в начале недели — 6 и 7 мая. Метеочувствительные люди могут их почувствовать. Как правило, такие изменения геомагнитного фона проявляются в виде общей слабости, головных болей, повышения или, напротив, понижения артериального давления.

Об относительно спокойном магнитном фоне с понедельника по воскресенье свидетельствуют и данные сервиса «Яндекс.Погода». Эксперты подтверждают, что небольшие колебания геомагнитного поля возможны 6 и 7 мая. Затем ситуация должна стабилизироваться вплоть до окончания недели.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По оценкам физика Андрея Бутова, геомагнитная обстановка на следующей неделе, вероятно, окажется неустойчивой.

«Я бы не стал говорить о риске серьезных бурь, однако утверждать о полном штиле тоже преждевременно. Это связано в первую очередь с пребыванием в периоде солнечного максимума. В такие отрезки времени с большой долей вероятности могут происходить изменения геомагнитной обстановки», — пояснил Бутов NEWS.ru.

Он также отметил, что метеозависимым людям следует сохранять бдительность — не перегружать себя и четко следовать указаниям врачей при ухудшении самочувствия.

Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Особенно магнитные бури опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходят именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и другими подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о возможных геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

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Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru подтвердила информацию о влиянии магнитных бурь на организм человека.

«В дни сильных магнитных бурь многие мои пациенты фиксируют самые разные симптомы. Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, упадок сил. Также именно в этот период обостряются самые разные хронические заболевания», — отметила Краснова.

Как пережить магнитные бури

Краснова считает, что стоит обращать внимание на последствия магнитных бурь для здоровья. Терапевт посоветовала соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Понятно, что эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В такие дни рекомендуется больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, должна быть умеренная физическая нагрузка и сбалансированное питание. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он также посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет. Сон становится спокойнее и крепче.

Кроме того, Смирнов рекомендует внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

Как часто происходят магнитные бури и долго ли длятся

По словам Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается, такие возмущения могут идти в течение суток.

Бутов уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У подобных возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что Солнце в рамках действующего цикла в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет на Земле частые магнитные бури. По его словам, они будут происходить по несколько раз в месяц.

«Мы ожидаем, что 2024-й будет годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури. В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно. Мы ожидаем две-три бури в месяц», — отметил ученый.

По словам астронома, максимум солнечной активности прогнозируется на май — июнь. В этот период будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года активность должна пойти на спад.

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