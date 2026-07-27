Магазинные пирожные больше не покупаем: делаю воздушные трубочки с облачным кремом дома

Беру слоеное тесто, яйца и сахар — и за 40 минут готовлю хрустящие трубочки с невесомым белковым кремом. Внутри — сладкое облако, снаружи — золотистая слоеная корочка. Идеально к чаю или кофе.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 500 г, яичный белок — 3 шт., лимонная кислота — щепотка, соль — щепотка, сахар — 200 г, вода — 60 мл, желток — для смазывания.

Как готовлю

Сначала сворачиваю из фольги конусы — по ним я буду формовать трубочки. Раскатываю тесто в пласт толщиной 0,5 см, нарезаю на полоски шириной 2 см и накручиваю каждую на конус. Смазываю желтком и отправляю в духовку на 15–20 минут при 180 °С. Тем временем варю сироп: в сотейнике смешиваю сахар с водой и грею до готовности. Взбиваю белки с щепоткой соли и лимонной кислотой в крепкую пену, затем тонкой струйкой вливаю горячий сироп, продолжая взбивать еще 5 минут. Готовым кремом наполняю остывшие трубочки из кондитерского мешка.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. В детстве я обожал эти трубочки из кулинарии, но думал, что дома их не повторить. Ошибался! Самое сложное — не переварить сироп: я чуть не упустил момент, но вовремя снял с огня, и крем взбился в стойкую пену. Текстура — как шелк, а запах ванили разнесся по всей кухне. Советую подавать теплыми с чаем: тогда слои теста особенно нежные.