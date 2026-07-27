Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 07:12

Магазинные пирожные больше не покупаем: делаю воздушные трубочки с облачным кремом дома

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру слоеное тесто, яйца и сахар — и за 40 минут готовлю хрустящие трубочки с невесомым белковым кремом. Внутри — сладкое облако, снаружи — золотистая слоеная корочка. Идеально к чаю или кофе.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 500 г, яичный белок — 3 шт., лимонная кислота — щепотка, соль — щепотка, сахар — 200 г, вода — 60 мл, желток — для смазывания.

Как готовлю

Сначала сворачиваю из фольги конусы — по ним я буду формовать трубочки. Раскатываю тесто в пласт толщиной 0,5 см, нарезаю на полоски шириной 2 см и накручиваю каждую на конус. Смазываю желтком и отправляю в духовку на 15–20 минут при 180 °С. Тем временем варю сироп: в сотейнике смешиваю сахар с водой и грею до готовности. Взбиваю белки с щепоткой соли и лимонной кислотой в крепкую пену, затем тонкой струйкой вливаю горячий сироп, продолжая взбивать еще 5 минут. Готовым кремом наполняю остывшие трубочки из кондитерского мешка.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. В детстве я обожал эти трубочки из кулинарии, но думал, что дома их не повторить. Ошибался! Самое сложное — не переварить сироп: я чуть не упустил момент, но вовремя снял с огня, и крем взбился в стойкую пену. Текстура — как шелк, а запах ванили разнесся по всей кухне. Советую подавать теплыми с чаем: тогда слои теста особенно нежные.

Проверено редакцией
Читайте также
В России рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
Общество
В России рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
Россиянам объяснили, какие школьные тетради обязаны выдавать бесплатно
Общество
Россиянам объяснили, какие школьные тетради обязаны выдавать бесплатно
Кабачковый пирог с колбасой — вкуснее пиццы: все смешала за 5 минут и в духовку
Общество
Кабачковый пирог с колбасой — вкуснее пиццы: все смешала за 5 минут и в духовку
Беру яблоки и сливы — этот фруктовый пирог получается нежнее шарлотки: мягкий, влажный и долго не черствеет
Общество
Беру яблоки и сливы — этот фруктовый пирог получается нежнее шарлотки: мягкий, влажный и долго не черствеет
Как правильно выбирать дыню: инструкция перед покупкой
Семья и жизнь
Как правильно выбирать дыню: инструкция перед покупкой
Общество
рецепты
еда
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число раненых военных США при операции против Ирана выросло до 624 человек
Северный российский аэропорт перестал принимать самолеты
В Челябинской области объявили режим ракетной опасности
Стало известно, что может уничтожить личный бренд в мгновение ока
Многодетным семьям предложили миллион рублей вместо одной льготы
Потери наемников ВСУ и атака на Белгород: новости СВО к утру 27 июля
Собянин сообщил о новом налете БПЛА на Москву
Стало известно, как «Север» парализовал снабжение ВСУ под Харьковом
Небо над Екатеринбургом временно закрыли
Британский экс-дипломат назвал условие, при котором распадется НАТО
Финский профессор оценил влияние ударов по портам Украины на спецоперацию
Украинские бобры рванули в Польшу на ПМЖ ради райской жизни
Стало известно о суточных очередях желающих попасть в Россию эстонцев
В России рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
Названы БАДы и травы, способные разрушать печень
Палящий зной, ливни, смерчи, ураганы: прогноз погоды на август в РФ
Психолог объяснила, как ребенку без отца выстроить границы с ровесниками
В Петербурге водитель устроил стрельбу у машины после спора с медиками
Атака ВСУ на Ростов-на-Дону ночью 27 июля: прилет в дом, сколько погибших
Сразу 14 российских аэропортов закрылись
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.