Людям с избыточным весом рассказали, как снизить риски развития инсульта Врач Серегина посоветовала следить за давлением при избыточном весе

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Людям с избыточным весом следует внимательно следить за артериальным давлением, чтобы снизить риски развития инсульта, посоветовала специалист Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Рязанской области Александра Серегина. Она рассказала «МК в Рязани», что важно принимать лекарства от повышенного давления, включить в режим умеренную физическую активность и снизить потребление соли.

Серегина отметила: чтобы защитить себя от инсультов, нужно достичь и поддерживать здоровый вес. Справиться с этим помогут регулярные физические упражнения и правильное питание. Также стоит на постоянной основе следить за уровнем холестерина и сахара в крови.

Врач также порекомендовала регулярно проходить медицинские обследования. Это позволит определить возможные факторы риска развития инсульта и контролировать их уровень. Серегина добавила, что ожирение приводит к инсулинорезистентности, накоплению холестерина в стенках сосудов, образованию тромбов, нарушению обмена липидов в организме, гипертонии и сахарному диабету.

Врач-диетолог Наталья Зубарева ранее назвала привычку переедать одной из основных причин набора лишнего веса. Кроме того, развитию ожирения могут поспособствовать гиподинамия и широко распространенные гормональные нарушения.