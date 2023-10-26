«Стойкая привычка»: диетолог назвала главные причины набора лишнего веса Диетолог Зубарева назвала переедание и гиподинамию главными причинами ожирения

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Выработанная годами привычка переедать является одной из основных причин развития ожирения, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Зубарева. По ее словам, именно избыток калорий негативно влияет на вес человека. Кроме того, этому могут поспособствовать гиподинамия (недостаток движения) и широко распространенные гормональные нарушения.

Медицинский специалист отмечает, что привычка переедать формируется на протяжении нескольких лет и переходит из поколения в поколение. По этой причине некоторые люди ошибочно считают, что полнота, распространенная среди членов одной семьи, связана с генетикой.

В семье все полные не потому, что генетика плохая, а потому, что годами и поколениями была сформирована стойкая привычка переедать. Именно переизбыток калорий является одной из основных причин появления лишнего веса, — уточнила Зубарева.

При этом врач подчеркивает, что ожирение развивается постепенно и основывается на привычках человека. В частности этому может поспособствовать привычка заедать стресс сладостями и есть блюда быстрого приготовления на завтрак. На фоне проблем со здоровьем начинает «сбоить» гормональная система, усугубляющая ожирение.

Диетолог Наталья Круглова ранее рассказала, как уберечь ребенка от ожирения. Она рекомендовала родителям уделить особое внимание режиму питания и не забывать о важности физической активности в развитии детей.