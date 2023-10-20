Диетолог объяснила, как уберечь ребенка от ожирения Диетолог Круглова: частые приемы пищи защищают детей от ожирения

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Проблема ожирения среди детей и подростков стоит остро, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, в качестве профилактики особое внимание стоит уделить режиму питания, а также не забывать про физическую активность. Если такой диагноз уже установлен, то нужно соблюдать все рекомендации врача и не откладывать лечение надолго, добавила врач.

К сожалению, проблема ожирения детей и подростков стоит остро. И очень печально, что дети часто остаются с этим диагнозом на протяжении всей жизни. Если такой диагноз уже установлен и есть рекомендации врача, то, конечно, лечение не стоит откладывать. Я бы посоветовала дополнительно обращаться к диетологам, чтобы получить объемную консультацию. Если говорить про профилактику данного состояния, то особое внимание стоит уделить режиму питания, — рассказала Круглова.

Диетолог отметила, что у детей не должно быть промежутков между приемами пищи больше четырех-пяти часов. В качестве перекуса она посоветовала давать фрукты и овощи, цельнозерновые батончики без сахара.

Можно продумать перекус, который ребенок сможет взять с собой. Это не должны быть сладкие продукты, лучше давать молочную продукцию, фрукты и овощи, цельнозерновые батончики без сахара. Родителям стоит добавить в рацион ребенка больше полезных продуктов. Овощи низкокалорийные и при этом дольше сохраняют чувство насыщения. Также можно оставлять на столе фруктовую нарезку, так будет больше шансов, что ребенок увидит и съест полезные вкусности. И, конечно, не стоит забывать о физической активности, — добавила Круглова.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число жителей России, страдающих ожирением, выросло примерно на 36% за последние 14 лет и эта проблема все больше касается подростков. Он предложил упростить получение медицинского доступа к занятиям физкультурой и спортом, чтобы не ходить за справками, а оформлять их в электронном виде, без посещения врача.