«Люди уже смеются»: бывший следователь оценил работу полиции

Сотрудники полиции стали работать настолько избирательно, что это вызывает смех, заявил бывший следователь органов внутренних дел, директор юридического центра «Егоров и партнёры» Сергей Егоров в разговоре с Сиб.фм. Он считает, что расширение полномочий полиции в таком контексте можно называть репрессиями.

Вы же видите, что в последнее время происходит, люди уже смеются. Вызываешь полицию — нет никого. Стоит написать, что там митинг идёт — прилетает десять машин сразу. Ко мне люди обращаются по разным преступлениям, я месяцами не могу заставить сотрудников дело возбудить. Причём есть доказательства, есть все основания. Пока прокуратура не начнёт носом тыкать, ничего не будут делать. Ну это же ненормально. Поэтому такое ощущение, что этими поправками власть хочет себя ещё больше обезопасить. Чуть что, можно прийти к неугодным людям и осматривать жилище, машины проверять. Всё это уже репрессиями можно назвать, — сказал Егоров.

Он добавил, что граждане не доверяют полиции и она сама виновата в этом. А разрешение проникать в жилище без решения суда вовсе способно привести к тому, что у человека могут найти наркотики после того, как он написал не тот комментарий в Интернете, считает эксперт.

Юрист МРОО «Комитет против пыток» Тимур Рахматулин видит в расширении полномочий сотрудников справедливые моменты, но обращает внимание на то, что из многих мест исчезло слово «обязан». По его мнению, это может иметь печальные последствия, учитывая практику судов, которые чаще всего доверяют полицейским.

Руководитель краснодарского филиала МРОО «Комитет против пыток» Сергей Романов, в свою очередь, обеспокоен тем, что полицейские смогут не представляться, пока не пресекут противоправные действия.

У нас в «Комитете против пыток» уже были случаи, когда сотрудники подходили, не представляясь, сразу применяли спецсредства, физическую силу. И гражданин не мог понять: это сотрудник полиции или бандиты его преследуют. То есть теперь с этим возникнут определённые сложности, это чревато злоупотреблением полномочий, — отметил собеседник агентства.

Ранее закон о расширении полномочий сотрудников полиции подписал президент РФ Владимир Путин. Так, правоохранители получили возможность проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять территорию для поимки нарушителей закона.