Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий сотрудников полиции. Так, правоохранители получили возможность проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять территорию для поимки нарушителей закона. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Полицейским теперь также разрешается представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. Кроме того, в случае ЧС и при массовых беспорядках правоохранители получили право вскрывать машины граждан, чтобы обеспечить безопасность, задержать злоумышленника, а также для предотвращения теракта.

При этом из текста закона исключили положения, освобождавшие стражей порядка от ответственности за действия при исполнении. Теперь же им запрещено открывать огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться. Если же они выполнят это действие, то в отношении таких сотрудников будут возбуждаться уголовные дела.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. Сенатор Андрей Клишас уточнил, что проект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений.