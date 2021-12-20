Представители власти за пытки могут отправиться в тюрьму на 12 лет

В Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Сенатор Андрей Клишас уточнил, что проект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений. Согласно тексту документа, за подобные действия виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

Надругательство над заключёнными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, — приводятся в сообщении слова главы комитета ГД.

Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам, в законодательство вводится понятие «запугивание». В свою очередь, понятие «пытка» будет также включать в себя запугивание с целью контроля над личностью.

Ранее основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что во Францию вывезен ещё один видеоархив на 200 гигабайт с пытками заключённых. Речь идёт о видеозаписях из пенитенциарных заведений Красноярска, Забайкалья и Приморского края. По его словам, новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах.