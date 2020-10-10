Любовница Энди Картрайта рассказала о знакомстве с рэпером

https://static.news.ru/photo/b8db123e-0b0f-11eb-aff5-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: kkkartrait/instagram.com

Надежда Романенко стала известна после смерти рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Отношения девушки с артистом, по одной из версий, могли стать мотивом убийства, в котором подозревают вдову рэпера Марину Кохал.

В интервью Пятому каналу Романенко рассказала , что познакомилась с Юшко в 2013 году благодаря людям, которые привезли его на первый сольный концерт в России (музыкант тогда жил на Украине). По словам девушки, до этого она с творчеством рэпера знакома не была.

Романенко заявила, что уже в первую встречу почувствовала некую связь с музыкантом. Следующий раз им удалось пообщаться через год. Со второй встречи у них завязались отношения.

Он старался отгородить меня от друзей и завладеть моим вниманием. Мне показался он приятным, начитанным, умным человеком, — вспомнила девушка.

Романенко в какой-то момент сказала Энди Картрайту, что его место в Санкт-Петербурге и он должен жить там постоянно, потому что «это город львов», а её возлюбленный — лев. Девушка добавила, что музыкант был интеллектуальным человеком и мог поддержать разговор на темы поэзии, красоты мира, вдохновения.

Расчленённое тело Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте в конце июля. Пакеты с останками лежали в холодильнике. Кохал сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Вдове предъявили обвинение в убийстве, в начале августа она была заключена под стражу на срок до 30 сентября. Свою вину женщина не признаёт.

Как писал NEWS.ru, рэпер мог быть отравлен. Следов наркотиков в его останках специалисты не обнаружили. Окончательно причина смерти музыканта пока не установлена. По словам адвоката, на это может потребоваться до двух месяцев, поскольку останки Картрайта в плохом состоянии.