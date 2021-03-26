Любови Соболь разрешили ходить в церковь и водить дочь в школу

https://static.news.ru/photo/e2f8d540-8e2e-11eb-920b-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователь Алексей Спесивцев разрешил юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) посещать храм, водить ребёнка в школу, а также один раз сходить к нотариусу. Она находится под домашним арестом по «санитарному делу».

Мы рады, что Любовь и её адвокат Владимир Воронин добились права водить Мирославу, ребёнка Любови, в школу и забирать её из школы, а также посещать храм. Два месяца подряд Любовь ограничивали в этом, следователи давали отказ на письменные ходатайства. На этой неделе ходатайство Любови Соболь было частично удовлетворено, — говорится в Instagram юриста.

Там отмечается, что Соболь по-прежнему не разрешают гулять с семилетней дочерью днём, что сказывается на психоэмоциональном состоянии ребёнка. Кроме того, ей не разрешили пользоваться Интернетом для посещения сайтов органов государственной власти — она не может оплатить наложенные на неё административные взыскания за участие в митингах ни в Сети, ни в банке.

Домашний арест по делу небольшой тяжести, да ещё для матери несовершеннолетнего ребёнка, — это серьёзная мера пресечения, — подчёркивается в сообщении.

Там отмечается, что в Москве сейчас проводят вечеринки и концерты, люди ездят в «душном метро», а на Красной площади готовится парад. При этом десять человек продолжают быть обвиняемыми по «безумному „санитарному делу“».

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По этому делу Любовь Соболь отправили под домашний арест Тверским районным судом Москвы до 23 марта. Такая же мера пресечения назначена главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. Они обвиняются в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных правил на протестной акции. Следствие утверждает, что действия Соболь и других организаторов мероприятия создали «угрозу массового заболевания».

Акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.