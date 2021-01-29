Любовь Соболь отправили под домашний арест

https://static.news.ru/photo/a7c89c28-6258-11eb-bdf2-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: Пресс-служба Тверского суда

Тверской районный суд принял решение о домашнем аресте юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Любови Соболь.

29.01.2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой Любови Соболь, — сообщили в суде.

Она проведёт дома почти два месяца и сможет покинуть место жительства 23 марта. Эта мера пресечения запрещает использование Интернета.

Также домашний арест назначен главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. Действия силовиков связаны с возбуждённым ранее уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.